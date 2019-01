Burgemeester ontgoocheld door vertrek Destrooper uit Lo-Reninge

Maandag maakte Biscuiterie Jules Destrooper bekend fors te investeren in zijn bakkerij in Ieper. Zo wordt de komende maanden ruim 4 miljoen euro geïnvesteerd in een gloednieuwe en hypermoderne deegkamer en wordt ook de distributie geoptimaliseerd.

Als gevolg daarvan verhuist de productie van de bakkerij van Lo-Reninge naar de nabijgelegen bakkerij in Ieper. De fusie van beide bakkerijen past in de ambitie van de Biscuiterie om verder te groeien en efficiënter te werken. De directie benadrukt dat alle werkgelegenheid behouden blijft. “Momenteel stelt Biscuiterie Jules Destrooper 170 mensen te werk, waarvan 58 in Lo-Reninge. Al deze medewerkers kunnen aan de slag blijven in Ieper.” aldus Emmanuel Blomme, CEO van Biscuiterie Jules Destrooper. “Met de fusie van de bakkerijen kunnen we onze bestaande medewerkers efficiënter inzetten.

De fusie start in januari 2019 en moet tegen juli 2019 volledig zijn afgerond. In die tijd blijft de productie verder lopen.

Reactie Burgemeester Morlion

De burgemeester van Lo-Reninge reageert ontgoocheld. Het bedrijf was 133 jaar actief in zijn kleine landelijke gemeente. Hij ziet het niet graag vertrekken en wil nog een onderhoud met de zaakvoerder.

Destrooper verdwijnt trouwens toch niet helemaal uit Lo-Reninge. De proefbakkerij, het bezoekerscentrum en de opslagplaats blijven.