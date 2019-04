Burgemeester neemt maatregelen na val door dak

De jongen van 14 was samen met twee vrienden op het dak van een loods geklommen in de Groenestraat in Brugge. Hij viel door het dak en moest in levensgevaar naar het ziekenhuis. De loods stond ingesloten en daardoor raakte de hulpdiensten niet makkelijk tot bij het slachtoffer.

Preventiefilmpje?

Voor burgemeester Dirk De fauw is dit tweede geval in amper vier maanden tijd genoeg: er komen maatregelen. Hij denkt aan een preventiefilm. Geen filmpje dat rechtstreeks met de vinger wijst, maar ludiek is opgevat. "Als die jongeren graag foto's willen nemen vanop grote hoogte: er zijn nog genoeg alternatieven in de buurt met een aantal hoge gebouwen."

