Burgemeester Moorslede: "Maatregelen Heulebeek laten te lang op zich wachten"

Al bijna twee jaar wordt gewerkt aan de opmaak van een plan, maar het blijft bij woorden, zegt Vergote, die vanmorgen uit protest zijn kat stuurde naar een nieuw overleg. De Vlaamse Milieumaatschappij is het daar niet mee eens wil in het voorjaar landen met een concreet plan van aanpak.

Deze voormiddag vergaderde een stuurgroep die al bijna twee jaar bezig is met de opmaak van een plan tegen wateroverlast. Ook de zes burgemeesters van de gemeenten waar de Heulebeek door stroomt, zitten in die groep, maar Ward Vergote uit Moorslede stuurde zijn kat. “Ik heb eens verstek gegeven omdat ik een signaal wou geven. We kunnen er nog lang over praten, maar graag wat meer daden. Het is bijna twee jaar dat ze bezig zijn. Vanaf nu mogen we wel wat actie verwachten om de overstromingen tegen gaan.”

Saskia Lammens, Vlaamse Milieumaatschappij: “Het klopt dat het traject vertraging heeft opgelopen door corona. Het is moeilijk om zo’n participatief traject te doen met enkel onlinevergaderingen. Maar de afgelopen drie weken hebben we intensief vergaderd en zijn we de acties concreet gaan maken.”

Het charter om de wateroverlast in en om de Heulebeek aan te pakken is begin februari ondertekend door 12 partners, waaronder ook de provincie en intercommunale Leiedal. Ten laatste in maart volgend jaar wil de Vlaamse Milieumaatschappij landen met het riviercontract van de Heulebeek.