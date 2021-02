Is burgemeester Moorslede al gevaccineerd?

Is de burgemeester van Moorslede al gevaccineerd of niet? Daarrond is nogal wat heisa ontstaan.

Op de sociale media worden berichten verspreid als zouden Ward Vergote en enkele schepenen al ingeënt zijn toen de vaccins in de woonzorgcentra toegediend werden en dus voor hun beurt, aangezien zij niet tot de doelgroepen behoren die voorrang hebben.

Oppositie eist duidelijkheid

Burgemeester Ward Vergote was wel aanwezig op de allereerste prik van de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra zowel in Moorslede als in Dadizele. Maar hij ontkent dat hij daar zelf ook een prik heeft gehad. De oppositie wil een bewijs, zegt Ward Gillis:

Wij willen natuurlijk verduidelijking, want heel veel mensen zijn kwaad, vooral uit de zorgsector. We gaan vragen dat de leden van het college zich aanmelden op het platform van de Vlaamse overheid, waar duidelijk gezien kan worden of men al dan niet gevaccineerd is en wanneer . Daar gewoon een icoontje aan te klikken van vaccinaties. Andere dingen staan daar niet op. Het heeft niets te zien met medisch geheim.

"Ik moet daar negatief op antwoorden"

De burgemeester doet de geruchten op sociale media af als verzinsels. En hij gaat niet in op de vraag van de gezamenlijke oppositie, want hij staat op het medisch geheim en op de privacy.

Ward Vergote: "

Wat is de relevantie? Er zijn veel grotere problemen in de gemeente dan dat ik nu gevaccineerd ben of niet. Ik heb deze morgen een bericht gekregen dat we een besmetting hebben met de Britse variant. We zijn bezig met het opzetten van een vaccinatiecentrum. Ik heb de berichten op sociale media nog niet gezien. Maar ik hoor de berichten ook wel. Ik ben al genoeg gecontacteerd geweest met die vraag. Ik moet daar negatief op antwoorden."