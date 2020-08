Burgemeester maakt fietstocht naar Lourdes

Met de fiets naar Lourdes. Dat is de uitdaging die burgemeester Francesco Vanderjeugd uit Staden vanaf morgen aangaat. Vanderjeugd reisde enkele jaren geleden naar het bedevaartsoort in Frankrijk met zijn moeder, die toen ziek was en korte tijd later overleed.

Vier jaar na de dood van zijn moeder trekt Vanderjeugd nu met de fiets naar Lourdes. “Het laatste jaar dat ik samen ben geweest, heb ik beloofd om elk jaar een bedevaart te doen. Vorig jaar was het naar Dadizele, dat is iets minder ver. Dit jaar is het dus Lourdes, een belofte aan mijn moeder.”

Tijdens de fietsreis naar Lourdes zal Francesco zo’n 1.300 km voor de pedalen krijgen. Hij heeft ervoor getraind en is ook 8 kilo afgevallen.



De fietsrit naar Lourdes wordt door enkele bedrijven gesponsord, de opbrengst gaat naar de vereniging Down Vlaanderen. Als alles meezit, komt Francesco rond 1 september aan in Lourdes. Tijdens zijn fietsreis laat hij zich als burgemeester van Staden vervangen door schepen Geert Moerkerke.