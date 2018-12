Burgemeester Langemark-Poelkapelle legt eed af

Lieven Vanbelleghem kent de politiek in Langemark-Poelkapelle. Hij heeft er intussen al twee legislaturen als schepen opzitten. De komende zes jaar gaan de christendemocraten in Langemark-Poelkapelle met de NV-A in zee om de gemeente te besturen. Er is een meerjarenplan in de maak met het accent op enkele belangrijke dossiers.

"We hebben nooit grote verkiezingsbeloftes gedaan, want er zijn heel wat grote dossiers lopende: de dorpskernvernieuwing van Langemark, de aanleg van een fietspad in de Houthulstseweg en de aanbouw aan het gemeentehuis. Die dossiers eisen een groot deel van het budget. We hebben wel een akkoord over een aantal te verwezenlijken dingen, zoals de kinderopvang in Poelkapelle en de uitbouw van het woonzorgcentrum. We staan voor een aantal uitdagingen die we de komende maanden moeten uitklaren."