Burgemeester Langemark-Poelkapelle leest 'verraad' op Twitter

Na Blankenberge en De Panne lijkt het erop dat ook in Langemark-Poelkapelle de huidige burgemeester wandelen wordt gestuurd na een motie van wantrouwen. Dat moest huidig burgemeester Lieven Vanbelleghem zelf lezen in een bericht op Twitter.

NV-A coalitiepartner CD&V zouden wippen en een nieuwe meerderheid vormen met Tope 8920 en Vooruit.

Dat de coalitiepartners CD&V en N-VA in de gemeente niet altijd de beste vrienden waren was niet onbekend. Zo werd al gediscussieerd over de kinderopvang in de kerk van Poelkapelle en over de nieuwe vleugel van WZC De Boomgaard.

Ook vorige jaar in december waren er strubbelingen omtrent het herschikken van bevoegdheden. Schepen Cool (N-VA) zou zijn bevoegdheid Personeel hebben afgestaan omdat hij geen medewerking kreeg van het personeel op de dienst. Vandaag zou er nog discussie zijn over de verkoop van een stuk grond door de kerkfabriek waarop een speelbos zou komen en rond de aanwezigheid van het asielcentrum op het grondgebied van de gemeente

Nochtans zouden burgemeester van Vanbelleghem en Schepen Cools jaren vrienden geweest zijn.

Decreet Somers

Dankzij het decreet-Somers is het een stuk gemakkelijker om van coalitiepartner te veranderen en het ziet er naar uit dat dit nu in Langemark-Poelkapelle zal gebeuren.

Bij de nieuwe coalitie zou de meerderheid een stuk kleiner zijn: TOPE 8920 is goed voor 2 zetels, Vooruit voor 1 zetel. Samen met de 7 zetels van N-VA zou dat 10 op 19 zijn. Komende maandag is er een gemeenteraad in Langemark-Poelkapelle, het is nog de vraag hoe die zal verlopen.

Reactie N-VA

De fracties N-VA, Tope 8920 en Vooruit reageren en zeggen dat ze aftastende gesprekken hielden over de politieke situatie die volgens hen niet optimaal verloopt. Burgemeester Vanbelleghem zou gepoogd hebben om de coalitie op te blazen en N-VA uit het bestuur te weren via het dan nog niet in werking getreden nieuwe decreet. Dat heeft alles in een stroomversnelling gebracht en daarom werd beslist om niet langer te wachten tot 2024 maar om nu een nieuwe meerderheid op de been te brengen.

Komende dinsdag om 12u wordt er meer duiding gegeven omtrent de hele situatie.