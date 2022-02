Burgemeester Kuurne trekt aan alarmbel: “Waardevolle mensen verlaten de lokale politiek”

In een open brief kaart burgemeester van Kuurne, Francis Benoit, de toestand in de lokale politiek aan. Volgens hem kiezen heel wat waardevolle politici voor een carrièreswitch. En dat is geen goede zaak.

Zelf denkt hij niet aan stoppen maar hij geeft wel toe dat de verwijten op sociale media hem raken.

“Mensen zijn boos, zelfs woest”

“De politiek is ziek. Mensen zijn boos , zelfs woest. Ik begrijp velen van hen. Ja ik ben ook boos bij vele apathische beslissingen. De energiefactuur is een billenkletser maar tegelijkertijd intriest hoe men met de mensen omgaat. Laat ons maar zwijgen over de kwakkelende wegen waarop er beleid gevoerd wordt. Men wil bewijzen dat het land niet meer werkt maar ten koste van ons allemaal. En omgekeerd zijn er politici ,die sinds ze in Brussel bezig zijn, verveld zijn tot aliens. Het is verbazend hoe ik bepaalde mensen bezig hoor , terwijl ik heel andere dingen hoor bij inwoners. We moeten als burger leren aanvaarden dat we niet alles kunnen eisen maar de politiek moet stoppen te pleasen voor enkel de eigen lobbygroep”, klinkt het nog.

Lees de volledige brief hieronder