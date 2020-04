Burgemeester Kuurne maakt kinderverhaal 'Cor & Ona'

De burgemeester van Kuurne is helemaal geen jeugdschrijver, maar in deze vreemde tijden wilde hij z'n creativiteit en zijn verleden als journalist combineren. Zo ontstond het verhaal rond Cor & Ona. Elke zondag publiceert Francis Benoit een nieuwe episode van het verhaal op z'n Facebookpagina.

(Lees verder onder de afbeelding)

Elke week een nieuwe episode

"Volwassenen worden door diverse media benaderd. De kinderen snappen het wel ergens, maar een verhaal kan altijd helpen. Door het succes van vorige week zal ik elke zondag, zo lang deze crisis duurt, een nieuw verhaal schrijven", vertelt Francis. "Hiermee wil ik ook kinderen op eenvoudige manier ook enkele zaken meegeven. In de eerste aflevering gaf ik de lezertjes bijvoorbeeld een aantal tips mee opdat Cor, de kriebel, minder zou reizen van mens tot mens."

Verwijzingen naar Kuurne

Als burgemeester probeert Benoit ook telkens een kleine verwijzing naar zijn gemeente te maken. In de eerste episode van het verhaal zat er een ezel in verwerkt en op de cover was ook de zogenaamde 'Teletubbieberg' te herkennen. De verhalen worden telkens voorzien van een mooie illustratie die ontworpen wordt door de Gentse illustratrice Ayla Brulez. Naast Facebook zal de burgemeester ook het verhaal via Wordpress verspreiden, zodat ook niet-Facebookleden de verhalen kunnen lezen.

Lees hier alvast het eerste deel van 'Cor en Ona':

Er was eens een diertje , ergens in een ver land waar ze met stokjes eten. Cor, heette het schubbig beestje. Hij droomde ervan om mens te worden. Cor was immers verliefd op Ona. Zij is lief en zorgzaam voor iedereen. Haar naam Ona betekent zelfs sierlijk. Het kleine meisje zorgt veel voor Cor en hij is haar beste vriend.



In januari 2020 bij volle maan wordt Cor wakker . Een draak verschijnt bij het kleine beest. Hij trekt al zijn schubben bijeen tot een bolletje en kijkt met rode oogjes angstig. De draak buldert. Jij bent verliefd op een mens. Je zal de hele wereld lief hebben en jouw liefde zal dodelijk zijn. Je zal als een kriebel in het lichaam van Ona voelbaar zijn. De kriebel kan zich delen en reizen van lichaam tot lichaam. De draak spuwt vuurwerk en verdwijnt even vlug als hij gekomen is. Cor siddert en beeft. En denkt : Ona ....



De volgende morgen voedert Ona Cor. Het schubbig diertje laat een traantje. Ona heeft dit nog nooit gezien. Ze veegt met het topje van haar vinger de traan op. Ze kust het topje van haar vinger. Cor voelt alles kriebelen en hop. Bliksemschicht . Cor is Cor niet meer maar een kriebel in Ona.



Ona bezoekt ondertussen haar vriendje Chang. Ze lacht vrolijk. Chang is grappig. Ona vertelt dat ze Chang graag ziet. Ze geeft hem een kusje. Cor , die nu een kriebel is , wordt boos. Hij ontploft en hop. 2 kriebels. Eentje in Chang en eentje in Ona...



Een paar dagen later wordt Ona ziek. Ook Chang maar ook alle mensen die Ona en Chang bezocht hebben. Iedereen wordt ziek. Sommigen gaan zelfs dood. De kriebel is nu al 1000 keer gedeeld. 1000 mensen. Cor de kriebel .... de draak. Hij herinnert de woorden van de draak. De liefde zal dodelijk zijn. En inderdaad ook zieke mensen sterven.



Slimme dokters merken dat de kriebel een vies beest is. Een virus. En dat betekent dat je kan besmet worden. Dus ook de ziekte krijgen als je te dicht bij anderen komt en je jouw handen niet wast. Of als je hoest zonder dit te doen in jouw elleboog. Als je ziek wordt, moet je ook in jouw kot blijven.

De kriebel reist ondertussen de wereld rond. Cor is nu overal. Mensen gaan dood en worden ziek. Ook hier. Het Corona-virus. Wat een vies beest. Nochtans uit liefde ontstaan.



De draak maakte liefde dodelijk. Cor veranderde mee de kriebel met iets anders. In de kriebel maakte hij duidelijk dat de mens soms vergeet dat we elkaar altijd moeten helpen en we elkaar nodig hebben. Voor januari waren velen kwaad en iedereen had zijn eigen gelijk. Maar na al die weken waar we velen verloren weten we dankzij Cor en Ona dat we er altijd moeten zijn voor elkaar. En Cor leerde ons ook iets. We mogen nooit alleen aan onszelf denken. De kracht van de natuur overwint als we luisteren naar de natuur.