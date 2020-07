Zijn vriendin Manon beval deze week van een jongetje die de naam Arthur meekreeg. Moeder en kind stellen het goed. De kleine Arthur woog bij zijn geboorte 3,1 kilogram en bleek 49,5 centimeter groot.

Veel feest vieren zit er voorlopig niet in. Want door de coronacrisis mogen er geen familie of vrienden op bezoek gaan op de materniteit. Ook de kersverse vader mag zijn vriendin en zoon maar één keer per dag zien. Bovendien heeft de burgemeester het ook druk met zijn ambt.