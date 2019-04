Burgemeester geschokt door filmpje met extreem geweld

De burgemeester van Izegem reageert geschokt op het filmpje dat momenteel op sociale media te zien is, waarop twee jongeren aan het skatepark in Izegem een scholier aftroeven;

In het filmpje is te zien hoe drie jongeren een andere jongen met de fiets lastig vallen. Al gauw loopt de discussie uit de hand. De jongen met de fiets wordt op de grond en geschopt en geslagen. "We hebben weet van dit incident, maar de feiten dateren van mei 2018", vertelt Carl Vyncke, woordvoerder van de politiezone RIHO. "Er zou ook sprake zijn van andere vechtpartijen, maar wij hebben officieel geen weet van nieuwe feiten. We voorzien wel in extra toezicht om vechtpartijen te voorkomen."

"Schandalig wangedrag"

Burgemeester Bert Maertens: "Het brutale geweld dat op het filmpje te zien is, schokt ons allemaal enorm. Ik hoop – en ik vertolk hiermee zeker het gevoel van alle stadsgenoten – dat de daders zeer streng worden aangepakt. Schandalig wangedrag als dit mogen we als stad en als samenleving niet tolereren! Nooit. "

Versterkt toezicht

"Nieuwe soortgelijke feiten in de buurt van de school of het skatepark, zoals gemeld op sociale media, zijn echter niet bekend bij onze politiediensten. Ik roep daarom iedere getuige van gewelddaden op om die formeel te melden bij de politie. Enkel zo kunnen we de criminaliteit streng aanpakken. In elk geval houdt de politie de komende tijd op vraag van de stad specifiek en versterkt toezicht op en rond het skatepark.“