Burgemeester Deerlijk stapt in huwelijksbootje

Het gebeurt niet vaak dat een burgemeester in functie trouwt, maar vandaag mocht Claude Croes, de burgemeester van Deerlijk, dan eindelijk trouwen met zijn Evelyne. Eindelijk, want het huwelijk is twee keer uitgesteld door de coronapandemie.

Claude Croes, bruidegom en burgemeester: "Ik heb al honderden huwelijken voltrokken in onze trouwzaal. Dat deed ik altijd met veel plezier, maar aan de andere kant van de tafel staan, dat is toch raar, dat moet ik toegeven." (lees verder onder de foto)

Bert Schelfhout, eerste schepen Deerlijk: "Claude heeft ook mij getrouwd, dus het was een fijne wederdienst en we hebben er veel plezier aan beleefd"

Voor Evelyne is Deerlijk geen onbekend terrein. Hier liggen haar roots, en haar vader, oud-renner Dirk Baert, is er ereburger. En nu is zij de first lady. Evelyne Baert, bruid: "Ik zal hem steunen waar dat kan, en voor de rest een beetje de boel thuis managen."

En een burgemeester die trouwt, dat is in een gemeente als Deerlijk een hele belevenis: na de plechtigheid op het gemeentehuis trakteerde het bruidspaar op bier en friet. Een echt volksfeest, zo eentje waar ook andere ereburgers van de gemeente graag bij zijn. Niels Destadsbader bijvoorbeeld, een goeie vriend trouwens van de burgemeester. Niels Destadsbader, ereburger Deerlijk: "Weet je wat zo tof is? Het is een Deerlijks feest. Bier, mensen bij elkaar, een frietje er bij en twee mensen die gelukkig zijn, meer moet dat niet zijn dus dat is goed hé."