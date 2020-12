Burgemeester Deerlijk schrijft boek over rouwen in coronatijd

Het boek blikt terug op rouwen in coronatijden, vanuit tien invalshoeken en vanuit tien verschillende getuigenissen. Croes is behalve burgemeester ook zelf een rouw- en verliesconsulent.

Afstand

De getuigenis van Sabine over het overlijden van haar moeder is maar één van de tien verhalen uit 'Gemaskerd Afscheid'. Burgemeester Claude Croes deed een oproep via sociale media. Zo kon hij de verhalen neerpennen van mensen die afscheid nemen zonder knuffel. "Wat heel veel indruk op mij maakte, is de afstand. Mensen dienden met afstand afscheid te nemen van mensen die ze ook al een hele tijd daarvoor niet meer gezien hadden. Men sterft, maar twee maanden er voor was er ook al geen lijfelijk contact meer. Ook tijdens de uitvaardienst is er een selectie moeten gebeuren van mensen. Er was achteraf ook geen koffietafel. En vergeet niet, er werd ook gemaskerd afscheid genomen".