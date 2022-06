Het probleem van de files op de E40 in De Panne is niet nieuw. Zeker op de afrit richting pretpark Plopsaland is het soms lang aanschuiven. Die afrit is trouwens al verlengd. Maar sinds kort staan er extra files door grenscontroles van de Franse politie. De burgemeester van De Panne wil nu mobiele borden die de files aankondigen en een snelheidsbeperking tussen Veurne en de Franse grens.