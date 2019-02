Burgemeester De fauw zet schouders onder stadiondossier

Burgemeester van Brugge De fauw probeert het stadiondossier van Club Brugge opnieuw in beweging te krijgen.

Paul Gheysens, geldschieter van FC Antwerp, bezit drie hectare grond op de site waar het nieuwe stadion van Club Brugge moet komen. En dat is momenteel het grootste struikelblok in het verhaal. De fauw wil een compromis met Gheysens. Maar ook zonder compromis wil De fauw stappen zetten in het stadiondossier, desnoods zonder de grond van Gheysens dus.

Binnen een maand volgt advies van de auditeur van de Raad van State, in de zomer volgt dan een definitieve belissing.

Wordt ongetwijfeld vervolgd dus...

