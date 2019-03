Burgemeester boos over bomenkap

Ook in de duinbossen tussen Zwarte Kiezel en Wenduine wordt er gekapt. En dat is niet naar de zin van burgemeester Wilfried Vandaele: "De kap langs de tramsporen gebeurt omdat er een regelgeving is die bepaalt dat er geen bomen langs de sporen mogen staan. Er viel al een paar keer een tak of een boom op de sporen en De Lijn stuurt de factuur dan door naar het Agentschap Natuur en Bos. Die neemt het zekere nu voor het onzekere en laat een brede strook langs de tramsporen kappen."

Onbegrip

Volgens de burgemeester van De Haan begrijpen de mensen dit niet en kan je hen dat ook niet kwalijk nemen. "Iedereen wil meer bomen, ook om het klimaatprobleem aan te pakken, en dan gaat men bomen kappen. Ik ben er dus echt niet blij mee en vind dat men met minder kap ook een veilige situatie voor de tram had kunnen scheppen."

Agentschap Natuur en Bos: voor de veiligheid

Volgens het Agentschap worden de honderden bomen gekapt voor de veiligheid. Takken en bomen belanden inderdaad vaak op de tramsporen. Bovendien zal de kap volgens het Agentschap op lange termijn positief zijn voor de biodiversiteit. Er komen struiken in de plaats en dat zal veel vlindersoorten, zangvogels en wilde bijen aantrekken.