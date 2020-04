Burgemeester Bart Tommelein test positief op corona

Bij een eerder gepland onderzoek in het ziekenhuis is bij Bart Tommelein een positieve coronatest vastgesteld. De burgemeester vertoont geen ernstige symptomen maar blijft nu op doktersadvies in volledige isolatie thuis met zijn gezin.

Burgemeester Bart Tommelein moest gisteren naar het ziekenhuis voor een reeds lang gepland onderzoek. Na een bezoek aan cardioloog Pedro Brugada in januari, was immers beslist dat er een coronair onderzoek nodig was om eventuele vernauwingen of verstoppingen van de kransslagaders op te sporen. Uit de CT-scan bleek dat alles in orde is met het hart van de burgemeester, maar de dokters zagen wel enkele vlekjes op de longen. Daarop beslisten ze om hem te testen op het coronavirus.