Buren bij kunstenaars: ontdek de kunstenaars in je buurt

Vanaf vrijdag 19 oktober tot en met zondag 21 oktober kunnen we op bezoek gaan bij meer dan 2.700 West-Vlaamse kunstenaars. Het gaat om zowel professionals als amateurs. Iedereen met een passie voor beeldende kunst laat zijn of haar kunnen zien.

Het weekend brengt voor ieder wat wils: beeldhouwers, schilders, keramiekkunstenaars, tekenaars, glaskunstenaars, fotografen en andere beeldend kunstenaars nemen deel. Beeldende kunst is springlevend, en dat bewijst buren bij kunstenaars nogmaals.

Buren bij kunstenaars in je buurt

2.700 kunstenaars bezoeken in een weekend is onmogelijk, maar wil je er toch een paar bezoeken? Bekijk dan hier de lijst van alle deelnemende kunstenaars in West-Vlaanderen. Deze actie is een project van Kunstwerkt, dat bekend staat voor zijn kunstzinnige initiatieven.

Kunstenaars in beeld