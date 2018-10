Buren bij kunstenaars: kunstenaars in de kijker

Steffi Marreel uit Waregem

Steffi heeft een atelier in Waregem, maar geeft in het dagelijkse leven les in een architectuuratelier voor jongeren in Tielt. Ze is ook nog een creatief medewerker bij het juwelenmerk Elisa Lee in Ronse. Ze tekent het liefst met potlood op papier. Steffi omschrijft haar werk als volgt: "mijn werk is ergens wel gewoon een zelfportret, maar toch ook veel meer. De tekeningen spelen een spel van bedekken en ontdekken".