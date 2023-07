Buren in beroep tegen sloop Oostduinkerkse villa

De gemeente Koksijde en de bewoners van de Meeuwenlaan in Oostduinkerke verzetten zich tegen de sloop van een authentieke villa. Ze trekken naar de raad voor vergunningsbetwistingen. Het huisje is weliswaar niet beschermd maar is toch typisch voor de straat.

De eigenaar van het authentieke huisje bovenop een duin in de Meeuwenlaan in Oostduinkerke wil het slopen en er een nieuwe villa bouwen. Alles samen zijn er in de straat zes gelijkaardige villa's die door de jaren heen gerenoveerd werden. De overburen reageren ontzet: "We hadden gehoopt dat de nieuwe eigenaar ook voor een renovatie zou gaan. Hij had dat ook beloofd. Nu horen we dat het plat gesmeten wordt en vervangen wordt door iets helemaal ander dat niet past in zo'n klein rustig straatje."

Buren in beroep

Toch zijn de villa's zijn niet beschermd omdat er bij een paar slechts weinig overblijft van de oorspronkelijke constructie. Maar ook de gemeente pleit voor het behoud, net omwille van het typische karakter. De gemeente weigerde de vergunning tot twee keer toe. De eigenaar ging in beroep en kreeg nu een vergunning van de provincie. Eén van de buren is alvast in beroep gegaan bij de raad voor vergunningsbetwistingen met sterke argumenten. Ook de gemeente heeft zopas beslist om de vergunning die de provincie verleende aan te vechten.