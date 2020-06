Bunker uit WO I blootgelegd in Wijtschate

De ondergrond blijkt nu nog meer archeologische vondsten te verbergen. Zo zijn er restanten van een ondergronds houten tunnelstelsel gevonden. In dit tunnelstelsel konden Duitse soldaten schuilen bij de beschietingen van het dorp.

“Alle betrokken partners (Aquafin, het agentschap Onroerend Erfgoed, de aannemer, de gemeente Heuvelland en de archeologen) zorgen nu samen voor een efficiënt onderzoek van de vondsten zodat eventuele hinder voor de omwonenden zo beperkt mogelijk blijft”, laat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele weten.

De eerste resultaten van het archeologisch onderzoek in de Hospicestraat spreken alvast tot de verbeelding: op een vijftal plaatsen werden de restanten aangetroffen van houten tunnels die naar een grote ondergrondse soldatenverblijfplaats leiden. Daarnaast zijn verschillende kleinere houten schuilplaatsen opgegraven die mooie vondsten opleverden zoals een volledig intacte draagberrie, onderdelen van een smalspoor en een houten karrenwiel.

Uitgebreide samenwerking

Aannemer Cnockaert uit Wervik voert in opdracht van Aquafin nv en de gemeente Heuvelland rioleringswerken uit in de Hospicestraat in Wijtschate. Omdat de aannemer twee keer kort op elkaar op archeologische vondsten uit de Eerste Wereldoorlog stootte werd beslist om de werken tijdelijk op te schorten en eerst een archeologische opgraving uit te voeren. Deze opgraving wordt uitgevoerd door het agentschap Onroerend Erfgoed, samen met archeologen van Ruben Willaert nv, Monument Vandekerckhove nv, Acke & Bracke bvba en de intergemeentelijke dienst CO7. Zeker te vermelden is ook de zeer gewaardeerde inzet van studenten van de Universiteit Gent. In de komende weken worden de archeologische vondsten vrijgelegd, schoongemaakt en ingetekend. Nadien kan de aannemer de rioleringswerken ongehinderd en veilig verderzetten.

Wijtschate tijdens de Eerste Wereldoorlog

“Door de strategische ligging op een heuveltop nabij Ieper speelde Wijtschate een belangrijke rol in de lange Eerste Wereldoorlog. Na hevige gevechten in het najaar van 1914 konden de Duitsers het dorp veroveren. In de jaren die volgden richtten ze het dorp en de heuveltop in als een bolwerk dat niet in te nemen was. Pas in juni 1917, na de ontploffing van een reeks gigantische dieptemijnen (“de Mijnenslag”) slaagden de geallieerden erin het dorp te veroveren”, vertelt Vlaams minister Matthias Diependaele.