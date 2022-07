Bultrug voor onze kust dood aangespoeld op Waddeneiland

De Stichting vreesde al langer dat de bultrug er niet zo goed aan toe was: "Al snel duidelijk werd dat de jonge bultrug erg mager was en kampte met huidproblemen. De laatste waarneming was op 22 juni in het Marsdiep.é

De bultrug is gisterochtend dood aangespoeld en ondertussen geborgen. Onderzoekers gaan het dier nu onderzoeken.

Lees ook: