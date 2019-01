Bultrug voor kust Oostende

Voor de kust van Oostende is een bultrug waargenomen.

Zo’n walvis zwemt niet vaak zo dicht voor onze kust.

Er zijn foto's en beelden van de bultrug genomen vanop het onderzoeksschip Simon Stevin, zo’n 15 kilometer voor Oostende. Die beelden zijn vrij zeldzaam, want bultruggen laten zich hier niet zo vaak opmerken. Ze leven voornamelijk in de Noordelijke Atlantische Oceaan. Het gaat hier wellicht om één van de twee bultruggen die de voorbije tijd voor de Nederlandse kust zijn opgemerkt, want die zijn daar al twee weken niet meer gezien.https://twitter.com/jmeesvliz/status/1088409858980933634

