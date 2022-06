Bultrug gespot voor de kust van Knokke-Heist

Voor de kust van Knokke-Heist is gisteravond een bultrugwalvis waargenomen. En dat is heel uitzonderlijk, want ze leven normaal gezien in kouder water.

Een bultrugwalvis kan tot 16 meter lang zijn en tot 30 ton wegen. Op het strand stonden dan ook heel wat spotters om een glimp van het zeezoogdier op te vangen. Dominiek De Wulf, natuurwaarnemer: “Terwijl we aan het zoeken waren met nog twee a drie mensen zagen we plots iets op en neer gaan in het water. Eerst dachten we dat het een dolfijn was, maar het bleek al snel een groter beest. Het bleek dan een walvis te zijn. Ik ben ook geen walviskenner. Het bleek een bultrugwalvis, iets wat heel zeldzaam is bij ons in zee.”

Enkele jaren geleden hebben wetenschappers van het Vlaams Instituut voor de Zee en bultrug gespot vanop een schip. En ooit is er eens eentje aangespoeld in Lombardsijde, maar in de vorige eeuw bijvoorbeeld was er aan onze kust slechts één waarneming. Bultruggen vind je meer in koude wateren.

Vroeger werd er intensief gejaagd op bultruggen, maar die walvisvangst is nu verboden. Sindsdien zwemmen ze wat vaker in onze Noordzee. Het dier werd vorige week ook al in Nederland al gespot.