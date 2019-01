Vanmorgen was een bulldozer aan het werk op het strand tussen Wenduine en Bredene, maar ook in Knokke is er nog werk. Het is op zich geen zo'n moeilijke klus, zegt de aannemer, maar het gaat natuurlijk wel om heel wat kilometers strand. Er is voor dagen werk.

Op veel plaatsen zijn de kliffen niet zo hoog, maar voor wandelaars vormen ze wel eens hindernissen die gevaarlijk kunnen zijn. De aannemer is er zeker van dat hij het strand snel weer veilig en toegankelijk maakt.

