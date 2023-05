Bulgaarse arbeiders wonen en werken in erbarmelijke omstandigheden in pluimveesector: verdachte aangehouden

De feiten kwamen aan het licht in november twee jaar geleden: Twee Bulgaren spraken toen buurtbewoners in Poperinge aan omdat ze honger hadden. Ze hadden geen geld om eten te kopen en hun werkgever had hun identiteitspapieren afgenomen.

Uitbuiting

De lokale politie in Ieper ontdekte daarop een tiental slachtoffers die er woonden in een vervallen vakantiehoeve. Uit hun verklaringen bleken signalen van arbeidsuitbuiting en mensenhandel. De slachtoffers waren gerekruteerd in onder meer Bulgarije en Roemenië om daarna in België te werken. Ze moesten pluimvee verzamelen en ophalen in kwekerijen en boerderijen. Er waren ernstige vragen bij hun leef- en arbeidsomstandigheden.

Ook in Nederland

Uit onderzoek bleek de zaak groter dan alleen Vlaanderen: ook in Nederland bleek er gelijkaardige uitbuiting. Verder onderzoek moet nu aantonen of de feiten al dan niet bewezen zijn.

De Nederlander die nu in de cel zit is opgepakt tijdens een reeks huiszoekingen in huizen en bedrijven in Vlaanderen én Nederland, gericht tegen een Nederlands-Belgische groep van vennootschappen. De Nederlands-Turkse verdachte, een man van 51 uit Arnhem zit sindsdien in de cel.