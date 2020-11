Buitententoonstelling vraagt aandacht voor kankerpatiënten

Borstkankervereniging Think Pink Europe en het winkelcentrum Searena in Oostende hebben de handen in elkaar geslagen om een coronaproof-tentoonstelling op te zetten van de Nederlandse fotografe Caroline Sikkenk.

De tentoonstelling was eerder al te zien in Brussel, Athene en Rome en komt nu naar Oostende. Maar dan wel in een bijzondere setting. Jurgen Vanpraet van Think Pink Europe: “Normaal liep de tentoonstelling nu in Sarajevo maar corona heeft er anders over beslist. In samenspraak met de fotografe en de uitbaters van het winkelcentrum Searena, hebben we de idee uitgewerkt om een originele buitententoonstelling te maken. De beelden spreken voor zich, de boodschap is duidelijk: in deze moeilijke coronatijden hebben borstkankerpatiënten het nog moeilijker. Met deze krachtige beelden van lotgenoten willen we iedereen die momenteel vecht tegen kanker, een hart onder de riem steken.”

Kaal

De Nederlandse fotografe Carolien Sikkenk fotografeerde vrouwen die kaal werden ten gevolge van chemotherapie of intensieve radiotherapie. "Voor de meeste vrouwen is dit haarverlies zeer ingrijpend. Maar als het haar wegvalt, wordt een andere schoonheid zichtbaar. Andere dingen gaan opvallen: mooie jukbeenderen, vrolijke sproetjes, de vorm van de lippen, een blik in de ogen. Het haar leidt niet meer af van de pure schoonheid van een gezicht. Gezichten die zonder omlijsting van haar zowel kracht als vrouwelijkheid uitstralen. Er was lef voor nodig om zich kaal te laten fotograferen. Deze vrouwen zijn niet alleen ‘bald’ (kaal) maar ook ‘BOLD’: sterk en moedig", klink het.