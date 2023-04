Buitenspeeldag in Damme en Moerkerke: kinderen én ouders welkom

Kinderzenders op televisie zonden vanmiddag niets uit en dus was er geen reden om binnen te blijven op deze stralende buitenspeeldag. Die is het in het leven geroepen om net meer kinderen en jongeren aan te zetten tot sport en spel buiten.

Damme had op zes plaatsen speelruimte voorzien: Het speelpleintje vlakbij het ontmoetingscentrum en de bibliotheek in Moerkerke liep goed vol. De jeugdbewegingen kwamen er een handje toe te steken en de bar open te houden. Ouders konden zo intussen ook de kinderen in de gaten houden. Voor het eerst was er in Damme ook buitenspeeldag op de speelplaats van twee scholen.