Buitengewoon onderwijs: ouders luiden alarmbel

Duidelijkheid. Het is iets waar veel Vlaamse scholen nood aan hebben, maar misschien is die nood in het buitengewoon onderwijs wel het allerhoogste. Vlaanderen heeft wel een degelijk draaiboek voor het heropstarten van het buitengewoon onderwijs, maar de scholen krijgen de vrijheid om zelf hun strategie te bepalen en maatregelen te nemen.

Zo blijven de deuren van heel wat scholen in het buitengewoon onderwijs morgen nog gesloten, terwijl sommige scholen heel strenge veiligheidsmaatregelen invoeren, waarbij kinderen bijvoorbeeld in het weekend niet naar huis kunnen of familie mogen ontvangen.

"Vergeten kinderen"

Ouders van kinderen in het buitengewoon onderwijs voelen zich dan ook vaak een vergeten groep in de communicatie van het Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Frauke Cosaert is de mama van de 17-jarige Marie en ook zij heeft vaak het gevoel dat kinderen zoals Marie vaak vergeten worden. We zijn heel dankbaar dat de school van Marie effectief opent, maar het is één van de weinige buitengewone scholen die durft de stap zetten om terug op te starten. Ik en ook vele andere ouders, hebben het gevoel dat onze kinderen inderdaad de 'vergeten kinderen' zijn in heel de exit strategie. Ik heb zelf minister Weyts nooit spontaan over buitengewoon onderwijs horen praten", vertelt Frauke.