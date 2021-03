Buitenbubbels worden groter: met 10 in plaats van 4

Vanaf maandag mogen we opnieuw met tien mensen samen buiten komen.

Voor wie coronaveilig met meer mensen eens wil afspreken of samen sporten buiten, is dat een eerste versoepeling sinds lang. De voorbije dagen, maar ook met het mooie weer de voorbije weken, kwamen mensen al vaker buiten. Niet telkens volgens de bubbel van vier. Een bubbel van tien geeft meer ruimte en voorkomt dat mensen zelf de regels gaan aanpassen. De druk op het overlegcomité om meer sociaal contact mogelijk te maken nam toe. Sinds vorige week zijn de coronacijfers minder snel gestegen dan gevreesd was.