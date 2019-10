Builen en krassen in auto scheidsrechter na match, man dient klacht in

De Brugse scheidsrechter Alexander Van Parys dient klacht in tegen onbekenden. Na de westrijd Loppem - Spermalie Middelkerke is zijn auto bekrast. Hij verdenkt spelers of supporters van Middelkerke.

Bewijs heeft Alexander Van Parys niet, maar hij denkt dat de schade is toegebracht door supporters of spelers van voetbalclub Spermalie-Middelkerke. Op bezoek bij Loppem afgelopen zondag lieten die zich niet van hun beste kant zien. De ref kreeg allerlei verwijten naar het hoofd geslingerd. "Dat ging van vuile smeerlap, klootzak, tot bedreigingen zoals: arbiter, na de match moet je je niet in de kantine begeven of we staan niet in voor de gevolgen."

Notitieboekje

Alexander legde de match na een dik halfuur even stil, het was daarna ook even beter, maar in de tweede helft en ook na de wedstrijd - 9-0 voor Loppem trouwens - ging de scheldtirade gewoon door. Pas thuis merkte Alexander de schade op. "Je denkt direct, ben ik tegen iets gereden of zo," zegt Alexander, "maar daarvoor is de schade veel te uitgesproken, aan beide kanten van de wagen. Toen dacht ik terug aan zaken die ik genoteerd had in mijn notitieboekje. Ik had spelers horen zeggen tijdens de wedstrijdonderbreking ‘als je de auto van de scheidsrechter ziet staan’, hou je dan vooral niet in.

De voorzitter van Spermalie-Middelkerke betreurt de schade, maar betwijfelt of iemand van de club is betrokken. Mocht dat toch zo zijn, dan zullen ze de nodige stappen ondernemen. Alexander heeft klacht neergelegd tegen onbekenden. Hij wil vooral een signaal geven.