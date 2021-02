Bufferbekkens vangen overtollig water op in Ardooie

Ook in bepaalde delen van Ardooie was dat in het verleden een groot probleem. Maar door enkele gerichte maatregelen is dat nu niet zo, zegt de burgemeester. Zo is er een bufferbekken aangelegd voor het overtollig water van de Roobeek. En aande Waterbek zijn ze nog een tweede overstromingsgebied aan het aanleggen, aan de Meersenstraat.

Met een vijfstappenplan proberen ze in Ardooie wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden. Burgemeester Karlos Callens: "Belangrijk is het goed onderhouden van de grachten en het verbieden van het dichten ervan. Wanneer er nieuwbouw geplaatst wordt, is het belangrijk dat mensen of bedrijven een buffer hebben. En dan zijn er de erosiewerken in Koolskamp, want het water komt van daar. Zo hebben we heel wat minder direct water van daar".