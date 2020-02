BuddyBites is West-Vlaamse starter van het jaar

Op basis van informatie van het hondenbaasje stellen ze de ideale voedingsmix samen. En die hondenvoeding wordt bij de klant aan huis geleverd.

Logaritme

Unizo spreekt van een gat in de markt. Want er is een grote nood aan gezonde en passende voeding voor huisdieren. Het duo zette de stap naar de ondernemerswereld na hun studie burgerlijk ingenieur. Op basis van een logaritme die zij ontwikkelden berekenen ze het ideale voedingsplan voor je hond. De samenstelling van voedingsmix op maat houdt rekening met de energie behoefte van iedere hond en eventuele specifieke klachten.

Vorig jaar zijn in West-Vlaanderen 11.000 nieuwe ondernemingen opgericht. Dat is een stijging van een goeie 5% vergeleken met 2018. De West-Vlamingen strijden nu ook voor de nationale titel.