Brutale homejacking in Rekkem

In Rekkem is een gezin gisteravond het slachtoffer geworden van een homejacking.

Cadeau voor moeder

Een van de daders belde aan met een cadeau voor de moeder die haar verjaardag aan het vieren was. Onder het geschenk hield hij een pistool vast. Zodra de deur openging, snelde hij samen met twee kompanen het huis binnen. Quasi meteen stelden de verdachten zich bijzonder gewelddadig op. Ze waren gewapend, droegen bivakmutsen, gebruikten pepperspray en spraken Frans.

Twee slachtoffers in ziekenhuis

De homejacking eiste een zware tol. De daders pakten de moeder hard aan, waardoor ze momenteel in het ziekenhuis ligt. De zoon of schoonzoon werd buiten bewustzijn geslagen en ligt eveneens in het ziekenhuis. En ook de vader heeft ernstige verwondingen, hij werd tot bloedens toe geschopt en geslagen.

De daders gingen aan de haal met de recette van de fruithandel naast de woning van het gezin langs de Neerweg, en de inhoud van een kluis.

De politiezone Grensleie en de federale gerechtelijke politie onderzoeken de zaak. Voorlopig zijn er nog geen verdachten opgepakt.