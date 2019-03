Brussels parket vervolgt Enfinity wegens fraude

Volgende week moet ex-marktleider in zonnepanelen Enfinity uit Waregem verschijnen voor de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling. Het bedrijf zou betrokken geweest zijn in een fraudezaak met groenestroomcertificaten. Dat schrijft De Tijd.

Enfinity, het Waregemse bedrijf dat heel wat zonnepanelen op Vlaamse daken plaatste, werd in 2013 verkocht voor 1 euro aan het Amerikaanse SunEdison. In 2016 bleek dan dat ook de overnemer in slechte papieren zat en gerechtelijke bescherming aanvroeg voor een reorganisatie.

Miljoenenfraude

Toch wil het Brusselse parket het bedrijf nu vervolgen wegens een miljoenenfraude. Ook Enfinity-oprichter Patrick Decuyper, die van 2011 tot 2013 CEO van Zulte-Waregem was, en enkele andere personen en bedrijven worden vervolgd.

13 miljoen euro

Het openbaar ministerie stelt dat ze allemaal betrokken waren in een grootse fraude met Vlaamse groenstroomcertificaten. Deze certificaten waren toegekend voor zonnepanelen die Enfinity plaatse bij 3 andere bedrijven, waaronder houtgroep Cras in Deerlijk. Alleen: in de aanvragen stond dat de zonnepanelen al in dienst waren genomen, terwijl ze nog in opbouw waren. Dat leverde Enfinity miljoenen euro's op, naar schatting 13 miljoen euro.

De bedrijven waarbij de zonnepanelen geplaatst werden, worden overigens niet mee vervolgd.