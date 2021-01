BRUSK: maak kennis met de nieuwe tentoonstellingshal in Brugge

BRUSK, zo heet de nieuwe tentoonstellingshal in Brugge die aan de Garenmarkt komt waar nu het Sint-Andreasinstituut staat. Het gebouw is een ontwerp van de architecten Robbrecht en Daem en Olivier Salens. Alles moet klaar zijn tegen eind 2024.

‘BRUSK’ is de naam

BRUSK is een acroniem met veel mogelijkheden; het kan bijvoorbeeld staan voor Brugge + Stimulans + Kunst(en) of + Schone + Kunsten of + Stedelijke + Kunsthal of + Stedelijk + Kunstencentrum, enz… Met Brusk zal de stad inzetten op innovatieve tentoonstellingen, inclusief hedendaagse mogelijkheden op het vlak van presentaties.

(lees verder onder de foto)

Het ontwerp

BRUSK komt op de site Garenmarkt, net naast het Groeningemuseum. In totaliteit gaat het om een site van 20.000m² die attractief en publiek toegankelijk zullen zijn. De twee tentoonstellingszalen worden één niveau opgetild en van elkaar gescheiden door een publiek doorwaadbare passage, zodat een heel open, transparant en vrij toegankelijk gelijkvloers ontstaat.

BRUSK’s tentoonstellingszalen onderscheiden zich in het museale landschap sterk met enerzijds een natuurlijke lichtinval (uit het noorden, precies zoals het licht ook in het klassieke kunstenaarsatelier binnenvalt), en anderzijds de unieke hoogte van de ruimtes (die de historische herinnering van een kerk of kathedraal in zich heeft).

Uit respect voor die naburige gebouwen zal BRUSK de bestaande zichtassen volledig vrijwaren: de historische skyline blijft onveranderd. Het gebouw kondigt zich niet vanuit de hoogte aan, men ontdekt het al wandelend.

Het ontwerp houdt bovendien ook rekening met de hedendaagse normen rond duurzaamheid. BRUSK wordt integraal bekleed met donkergroene elektriciteitsopwekkende glasschaliën die het gebouw van duurzame energie voorzien. De groene kleur van de glasplaten versterkt het omliggende groen van het nieuwe, aanpalende park.

Masterplan museumsite

Brugge investeert de komende jaren in een masterplan in de binnenstad. Naast de bouw van BRUSK, wordt ook het hart van de museumstad aangepakt en krijgt de volledige site een make-over door middel van een nieuw park, waarbij ook het Groeningemuseum een essentiële renovatie zal ondergaan. Ook het nieuwe ‘Musea Brugge Centrum voor Collectieonderzoek’ of de plek voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek krijgt een waardevolle plek.