In dierenpark De Zonnegloed in Vleteren is bruine beer Elena gestorven aan een chronische baarmoederontsteking.

Elena is de overgebleven beer van de twee bruine beren die 5 jaar geleden gered zijn uit betonnen kooien van een fokcentrum in Bulgarije. Daar had ze ook haar baarmoederontsteking opgelopen.

De Zonnegloed is in rouw, maar is ook blij dat Elena nog 5 jaar in een natuurlijke omgeving heeft kunnen vertoeven, waar ze kon baden in een vijver en gezonde voeding kon eten. (zie video)

