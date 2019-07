Brugspringers gefilmd in Ingelmunster

Op Facebook is een filmpje verschenen van jongeren die in Ingelmunster van de Lysbrug springen, het kanaal Roeselare-Leie in. Verfrissend, maar gevaarlijk en verboden.

Het filmpje dook gisteravond op Facebook op, in de groep 'Je bent van Ingelmunster als'. Gevaarlijke taferelen, dat bevestigen vele Ingelmunsternaars die reageren. Maar minstens evenveel mensen geven toe dat ze het zelf ook deden, soms vele tientallen jaren geleden al. "Das toch al jaaaaaaaren traditie? :p ik ken bijna geen enkele Ingelmunster naar van mijn generatie die dat niet gedaan heeft", reageert iemand.

Slecht afgelopen

Maar dat het niet altijd goed afloopt, kan iemand anders op Facebook bevestigen. "Zeer gevaarlijk, 30 jaar geleden ook vrienden van mij zien doen. Heel leuk... Totdat iemand met zijn been op één of ander uitstekend scherp voorwerp landde op de bodem van de vaart en er een hele lelijke diepe open wonde van wel 15 cm aan overhield. Meteen gedaan met de leute, gelukkig zijn been. Had evengoed in zijn buik of hals kunnen zijn. Trouwens verboden."

Jaarlijks fenomeen

Het is in de zomer een jaarlijks fenomeen, jongeren beklimmen bruggen en springen dan in het water. Maar er zijn zeker risico's verbonden aan zo'n sprong en dus is het verboden, ook in Ingelmunster.