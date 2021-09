Brugsesteenweg in Roeselare weer open na werken

In oktober vorig jaar startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de volledige herinrichting van de Brugsesteenweg (N32) tussen de Noordlaan en de Koning leopold III-laan in Roeselare. Na minder dan een jaar zijn de werken afgerond.

Vanochtend werd de weg officieel weer opengesteld. Voetgangers en fietsers beschikken nu over comfortabele paden en het openbaar vervoer heeft een eigen busbaan. Ook de riolering is helemaal vernieuwd om de wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.

Nieuwe voet- en fietspaden

De vroegere fietspaden waren te smal, lagen vlak naast de drukke rijweg en bevonden zich in slechte staat. Aan de kant van de oneven nummers is er daarom een vrijliggend fietspad aangelegd. Aan de overkant was er te weinig ruimte beschikbaar voor een vrijliggend fietspad maar het fietspad is hier wel verbreed en verhoogd aangelegd met een veiligheidsstrook tussen rijweg en fietspad. De voetpaden werden overal vernieuwd en verbreed. (lees verder onder de foto)

Aparte busbaan

De bussen van De Lijn kenden een slechte doorstroming op de Brugsesteenweg door de lange files, zeker op zaterdag, een drukke winkeldag. Met de aanleg van een aparte busbaan kunnen de reistijden van de bussen ingekort worden waardoor het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt.

Vernieuwde riolering

In en rond de Godelievewijk heeft Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd met grote bufferriolen en er kwam ook een verbinding tussen de Sint-Amandsbeek en de waterbufferbekkens in de Spoorweglaan. Op die manier moet wateroverlast in de toekomst vermeden worden.