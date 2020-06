Veel zwemliefhebbers, zowel de sportieve als de recreatieve, zijn opgelucht nu de zwembaden de toestemming kregen om vanaf aanstaande woensdag weer open te gaan. In Brugge zijn ze er klaar voor.

De opening van de zwembaden gaat gepaard met enkele beperkingen. Zo wordt er maar 1 zwemmer toegestaan per 10 vierkante meter zwem- en kadeoppervlakte.

De kleedkamers kregen nog een extra poetsbeurt. 109 dagen, zo lang hebben ze zwemmers moeten missen. Maar woensdag is het zo ver. Dan kan een portie waterpret of sportief baantjestrekken weer. Coronaveilig. Zowel in het water als daarbuiten.