Brugse ziekenhuizen werken nauwer samen

Er is geen sprake van een fusie, maar de bedoeling van de samenwerking is dat de patiënten er beter van worden en dat er duidelijke taakafspraken komen. Die worden binnenkort in een engagementsverklaring opgenomen. De twee ziekenhuizen werken nu al samen op bepaalde domeinen. Voor een aantal andere zijn ze gespecialiseerd en de samenwerking moet ertoe leiden dat de patiënt naar de juiste dokter in het juiste ziekenhuis wordt gestuurd. Naar verluidt zou de samenwerking geen invloed hebben op de tewerkstelling in de ziekenhuizen.