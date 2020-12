Brugse ziekenhuizen meer dan ooit onder druk, burgemeesters lanceren oproep

Stijging coronapatiënten

De stabiliserende trend van de besmettingscijfers beheerst al enkele dagen het nieuws. Echter in Brugse ziekenhuizen gaat het niet om een stabilisering van de cijfers, maar om een stijging van het aantal opnames van COVID-19-patiënten. AZ Sint-Jan telt momenteel 92 bevestigde COVID-19-patiënten (waarvan 22 op IZ) en AZ Sint-Lucas 22 (waarvan 3 op IZ).

Dokter Dirk Bernard (medisch directeur AZ Sint-Lucas): “Waar in de maand november de cijfers nog hoog waren door overname van patiënten uit andere regio’s, zien we nu vooral lokale patiënten opgenomen worden. Tijdens de tweede golf werden nog niet eerder zoveel bedden ingenomen door COVID-19-patiënten dan vandaag in de Brugse ziekenhuizen.”

Dokter Hans Rigauts (algemeen directeur AZ Sint-Jan): “Ik blijf het belangrijk vinden dat elke ziekenhuispatiënt bezoek kan krijgen. Om de huidige beperkte bezoekregeling te kunnen blijven garanderen, vragen we expliciet de regels te volgen. Dit om bijkomende besmettingen van zowel patiënten als medewerkers zo veel als mogelijk te vermijden.”

"Respecteer zes gouden regels"

“Om het virus te verslaan is het absoluut noodzakelijk om de zes gouden regels te respecteren”, klinkt het bij de burgemeesters Dirk De fauw van Brugge, Jos Sypré van Beernem, Joachim Coens van Damme, Jan de Keyser van Oostkamp, Annick Vermeulen van Zedelgem en Daniël Vanhessche van Jabbeke. “We willen zo snel mogelijk het aantal patiënten in de ziekenhuizen reduceren. We vragen de bevolking uitdrukkelijk om solidair te zijn door de regels strikt na te leven. Ook voor de hulp- en zorgverleners moet er licht aan het einde van de tunnel komen.”

Dit zijn de zes gouden regels:

Respecteer de hygiëneregels (o.a. was regelmatig je handen, nies in je elleboog, … );

Doe je activiteiten liefst buiten en zeker wanneer je met vrienden, familie, kennissen afspreekt in beperkte kring;

Denk aan kwetsbare mensen. Draag dan ook steeds een mondmasker in hun bijzijn en hou voldoende afstand;

Hou steeds afstand (1,5m);

Beperk je nauwe contacten. Momenteel geldt de regel van maximaal 1 knuffelcontact per gezin. Beperk ook zoveel mogelijk de contacten met familie, vrienden en kennissen. Deze contacten zijn momenteel immers de grootste bron van besmetting;

Volg de regels voor bijeenkomsten (bv. afstand houden, mondmaskerplicht, geen samenscholingen, …).

Kom alleen naar het ziekenhuis

Daarnaast vragen de burgemeesters uitdrukkelijk om alleen naar het ziekenhuis te komen (bijvoorbeeld voor opnames, consultaties, …). Het begeleiden van personen is enkel toegelaten voor wie zich niet alleen kan of mag verplaatsen. Ook bezoek wordt momenteel afgeraden en slechts beperkt toegelaten. Wie toch bezoek wil ontvangen, wordt gevraagd de bezoeken te beperken overeenkomstig de regels van het ziekenhuis (bijvoorbeeld tot één vaste persoon, één bezoeker per dag, …). In de ziekenhuizen moeten de richtlijnen van de ziekenhuizen en het ziekenhuispersoneel strikt opgevolgd worden.

Vier feest met het eigen gezin

Verder wijzen de burgemeesters er nog op dat de feestdagen best met het eigen gezin gevierd worden. Uit de contactopsporing blijkt immers dat ongeveer de helft van de gekende besmettingen plaatsvindt in familiale kringen. Afspreken en feestvieren met (groot)ouders, broers, zussen, schoonfamilie, … maar ook met vrienden en kennissen is in deze tijden geen goed idee. “Dat is een harde maar helaas een noodzakelijke oproep”, aldus de burgemeesters.