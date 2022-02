Brugse vrijwilligers gebruiken zwerfvuilapp bij opruimen: 4600 kg zwerfvuil geruimd op één jaar

Er waren vorig jaar 1.604 zwerfruimbeurten, 232 opruimers zetten daarvoor ook de app WePlog in. Gemiddeld zijn ze een uur en tien minuten aan de slag per keer. Het leverde uiteindelijk bijna 1.600 zakken zwerfvuil op, gemiddeld ruim één kilogram afval per kilometer. In totaal geeft dat

4.600 kilogram zwerfvuil op één jaar tijd.

Het gebruik van de app in Brugge levert ook nieuwe bomen op: de app beloont ploggers met de aanplant van een boom, dat leverde vorig jaar bijna 750 bomen op. De stad verwacht dit jaar zelfs nog een forse stijging.

