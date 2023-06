Brugse studentenclub wil van slecht imago af: 'Beeld van extreme dopen klopt al lang niet meer'

Brihos wil van het slechte imago af en wil ook toekomstige studenten warm maken voor het lidmaatschap. Het stereotiepe beeld van zuipen en extreme dopen klopt al lang niet meer, klinkt het. Sam Verleye, preses Brihos: "We willen aantonen dat studentenclubs over het algemeen totaal niet meedoen aan die extreme praktijken die ze in Leuven en Vorselaar hebben gedaan en meer een community-building en vriendschappelijk iets zijn. Dat is het stereotiep beeld van een studentenclub: dat wij een zuipclub zijn, niets anders doen dan naar huis kruipen na een feestje. Dat is niet het geval."

Door de Reuzegomaffaire haken ook veel sponsors af. "We hebben heel veel sponsors gezien die door de zaak Sanda Dia beïnvloed zijn. Ze zeggen: wij willen ons niet affiliëren met een studentenclub. We vinden dat heel spijtig maar we snappen het ook wel."

Brihos telt een zeventigtal leden. Het hoopt volgend academiejaar op dertig tot veertig nieuwe schachten.

