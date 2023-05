Brugse scholen slaan handen in elkaar met overlappend kleuteronderwijs

De vrije basisschool De Frères én Sint-Andreas Brugge starten een samenwerkingsproject in de Heilig Hartschool in Gentpoortstraat voor haar peuters en kleuters.

Peuters en kleuters die naar school gaan in De Frères of Sint-Andreas, zullen vanaf volgend schooljaar welkom zijn in de Heilig Hartschool. Momenteel gaan zowel de peuters, als de kleuters uit het eerste jaar nog naar De Frères of Sint-Andreas. Vanaf de tweede kleuterklas kunnen kleuters dan doorschuiven naar de Sint-Andreasschool of De Frères.

Beide scholen behouden elk hun eigen aanpak en werking met duidelijke verschillen. 'Ouders zullen bij hun keuze voor de tweede kleuterklas kunnen kiezen tussen Sint-Andreas of De Frères. Een pedagogische overweging, maar ook een praktische, want er kan rekening gehouden worden met bv. de woonplaats', zegt Martine Fontaine, directeur van de Sint-Andreasschool.

De samenwerking komt er omdat ze op de Heilig Hartschool beter kunnen tegemoet komen aan de noden van de allerkleinsten. Een nieuwe naam voor beide scholen komt er niet, om hun herkenbaarheid te behouden in de Brugse binnenstad.

Ook buiten de schoolmuren

'We willen een warme overgang naar ons kleuteronderwijs creëren met aandacht voor zorg en leren. En zullen ook werken binnen het kader van een brede school aan kwaliteitsvolle opvang voor - en naschools, tijdens de schoolvakanties en vrije dagen. Om het project helemaal af te maken hopen ze op termijn ook samen te werken met een kinderdagverblijf', besluiten de directeurs van beide scholen.