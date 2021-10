Brugse rotonde krijgt brouwketel

Langs de verkeerswisselaar van de Bevrijdingslaan en de N31/E403 komt een echte landmark aan dé invalsweg voor Brugge. Het gebouw wordt transparant opgesteld, waarbij passanten de indrukwekkende installaties zullen kunnen bewonderen, en flesjes en vaten van de band zullen zien rollen. Het brouwen zelf gebeurt in de historische site op het Walplein in de Brugse binnenstad, het bier wordt met een bierpijpleiding naar het Waggelwater gebracht.

Ooit dertig Brugse brouwerijen

Burgemeester Dirk De fauw: “Samen met Brouwerij De Halve Maan vinden we het belangrijk om met de aanleg van de brouwerijrotonde te verwijzen naar de rijke Brugse biergeschiedenis. Zo telde de Brugse binnenstad ooit meer dan 30 actieve brouwerijen. Vandaag is het bierpatrimonium een belangrijke troef voor de stad, zeker ook op toeristisch gebied. Het bezoekerscentrum van Brouwerij De Halve Maan op het Walplein is één van de best bezochte toeristische bezienswaardigheden. Net als de stad Brugge is de naam van Brugse Zot een sterk merk dat staat voor kwaliteit en authenticiteit.”

Onze provincie telt al een brouwerijrotonde in Bavikhove, daar verwijst de ketel naar de nabijgelegen brouwerij De Brabandere, die ondermeer Bavik, Petrus en Kwaremont produceert.