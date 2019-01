Brugse regisseur verfilmt top-tv-reeks

De Brugse regisseur Gilles Coulier is gestart met de opnames van de internationale TV-reeks 'War of the worlds', naar een science-fictionroman van de Britse auteur H.G. Wells.

Het is een achtdelige Brits-Franse coproductie die later dit jaar in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wordt uitgezonden.

Aan de reeks neemt een internationale topcast deel. Zo heeft Oscarwinnaar Gabriel Byrne een hoofdrol, net als Elizabeth McGovern. Voor Coulier, die eerder al de langspeelfilm 'Cargo' regisseerde en ook verantwoordelijk was voor tv-reeksen als 'De Dag en 'Bevergem' is het zijn eerste internationaal wapenfeit. Ook zijn productiehuis 'De Wereldvrede' is erbij betrokken.

'War of the Worlds' geeft een beeld van wat er van de mensheid op onze planeet zou overblijven na een buitenaardse aanval.

Lees ook: