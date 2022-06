Brugse protocolchef op pensioen: "Een arbeider of koning? Iedereen gelijk voor de wet"

Iedereen gelijk voor de wet, dat vindt Marc een van zijn belangrijkste principes. En ook: zoveel mogelijk onzichtbaar zijn.

Picknick met koningin Fabiola

Het takenpakket van een protocolchef is gevarieerd: "Wij organiseren eigenlijk alles, van de ontvangst van een gepensioneerde arbeider, over een topsporter, tot een koning of koningin. Daarnaast organiseren wij ook lokale plechtigheden", zegt Marc.

Horen, zien en zwijgen, ook dat is belangrijk. Een picknick in het Astridpark met koningin Fabiola en haar nichtjes uit Spanje zal Marc voor altijd bijblijven. (lees verder onder de foto)

Marc legt zich nu toe op z’n andere grote liefde: theater.