Brugse projectontwikkelaar Danneels breidt uit in Nederland

De Brugse projectontwikkelaar Danneels breidt zijn activiteiten uit naar Nederland. Het opent een kantoor in Breda en het familiebedrijf kocht projectgronden in Breda voor bijna 22.000 m2 voor de bouw van tientallen nieuwe woningen en appartementen.

Groeimogelijkheden in Nederland

“De stap naar de Nederlandse residentiële markt is een goed onderbouwde keuze die Danneels een aanzienlijke schaalvergroting en een duurzame omzetgroei moet bezorgen”, zegt CEO Karsten Foekens.

Met een Nederlandse CEO aan het hoofd lijkt de keuze voor Nederland evident, toch gebeurde de uitbreiding op basis van een onderbouwde studie van de residentiële markt, zegt Danneels in een mededeling.

“Uit nationale cijfers blijkt dat Nederland kampt met een nijpend woningtekort van ruim 400.000 woningen, een historisch tekort dat nog versterkt worden door de boomende bevolkingsprognose. In oktober 2022 anticipeerde het Nederlands kabinet van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hier op door provinciale woningbouwafspraken te maken voor de bouw van ruim 900.000 woningen tegen 2030. Met de expertise die we in België opbouwden, zijn we ervan overtuigd dat we ook in Nederland een belangrijke rol van betekenis kunnen spelen."

Familiebedrijf

Danneels viert in 2024 zijn 50ste verjaardag. Het familiebedrijf met West-Vlaamse oorsprong is met 64 medewerkers, twee vestigingen in Brugge en Duffel en een omzet van ruim 100 miljoen euro een van de sterkere spelers op de markt.