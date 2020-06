De man stond zaterdagmorgen te masturberen in het bos. Hij heeft bekend. Het gaat om een 31-jarige man uit Zedelgem. Hij zal zich moeten laten begeleiden voor zijn probleem. Maar blijkbaar is er ook nog een andere exhibitionist actief in Brugge, want vorige week liepen meerdere gelijkaardige meldingen binnen, ook zaterdagavond toen de ene dader dus al geïdentificeerd was.